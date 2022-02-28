تركيا تغلق مضيقي البوسفور والدردنيل بوجه السفن الحربية ككل

تخوّل اتفاقية مونترو الموقعة في العام 1936 تركيا الحق في منع عبور السفن الحربية في زمن النزاعات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مساء الإثنين أن بلاده ستمنع السفن الحربية لـ"الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود" من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، في خطوة تتماشى مع إعلان سابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده "لن تتخلى لا عن روسيا ولا عن أوكرانيا كما لن تتخلى عن مصالحها القومية".

وقال تشاوش أوغلو "لقد أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا"، مضيفا "التزمنا بما تنص عليه اتفاقية مونترو" التي تمنح تركيا حق التحكّم بعبور هذين المضيقين، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وبرر في أعقاب اجتماع للحكومة الخطوة بأن تركيا "قررت أن تطبّق اتفاقية مونترو بطريقة تحول دون تصعيد الأزمة".

ومنذ أن بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا، يطالب السفير الأوكراني لدى أنقرة فاسيل بودنار تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.

وتتحكم أنقرة بمداخل المضيقين المؤديين إلى البحر الأسود بموجب اتفاقية مونترو الموقعة في العام 1936 والتي تضمن حرية الملاحة عبرهما والتي تمنحها في المقابل بموجب المادة 19 الحق في منع عبور السفن الحربية في زمن النزاعات إلا إذ كانت بصدد العودة إلى قواعدها.

ومساء الإثنين شدد تشاوش أوغلو على ان هذا النص ينطبق على الجميع وليس فقط على المتحاربين.

وقال وزير الخارجية التركي إن "روسيا سألتنا ما إذا كنا سنطبّق اتفاقية مونترو إذا دعت الحاجة: وقلنا لهم (للروس) إننا سنطبّقها بحذافيرها".

وتسعى تركيا إلى إقامة توازن في علاقاتها مع أوكرانيا التي باعتها طائرات قتالية مسيّرة تستخدم في التصدي للدبابات الروسية، ومع روسيا التي تعتمد على إمداداتها لا سيما الغاز والحبوب. وجدد إردوغان تأكيده على أن "الهجوم الذي تشنه روسيا على أراضي أوكرانيا غير مقبول" و"أشاد بنضال الحكومة الأوكرانية وشعبها".