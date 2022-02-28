الجنائية الدولية: ننوي فتح تحقيق حول "جرائم حرب" في أوكرانيا

المدعي العام للجنائية الدولية يقول إنه ينوي فتح التحقيق بأسرع وقت ويدعو طرفي النزاع لاحترام القانون الدولي

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم عن نيته فتح تحقيق "بأسرع وقت" حول أوكرانيا، وتطرق إلى "جرائم حرب" وجرائم ضد الانسانية"، وأضاف خان في بيانه "انا واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الانسانية تم ارتكابها في اوكرانيا" منذ العام 2014.

وكان خان أعرب الاسبوع الماضي عن "قلق متنام" بشأن التطورات الاخيرة في اوكرانيا، وعا طرفي النزاع الى احترام القانون الدولي الانساني.واضاف خان الاثنين "انطلاقا من توسع النزاع في الايام الاخيرة، في نيتي ان يشمل هذا التحقيق ايضا كل الجرائم الجديدة المفترضة التي تندرج ضمن اختصاص مكتبي والتي ارتكبها اي طرف في النزاع على اي من اراضي اوكرانيا".

أوكرانيا لم توقع على معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية، لكنها اعترفت رسميا باختصاص المحكمة بالنسبة الى الجرائم المرتكبة على اراضيها. المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا كانت أعلنت في كانون الاول/ديسمبر 2020 أن "مروحة واسعة من السلوكيات التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" ارتكبت في اوكرانيا منذ العام 2014، مطالبة بتحقيق شامل.