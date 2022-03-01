الحرب الروسيا الأوكرانيا: تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا
صدرت إدانات وردود فعل غاضبة من الغرب والولايات المتحدة على الخطوة التي اتخذها بوتين وبدء العملية العسكرية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية، داعيا الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه"وشدد على أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن العملية المعلنة تستهدف "حماية دونباس".
ومن جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي بلاده تزامنا مع العملية العسكرية الروسية ضد بلاده، مؤكدا تنفيذ موسكو ضربات صاروخية على البنية الأساسية وعلى حرس الحدود.
على الصعيد الدولي، صدرت إدانات وردود فعل غاضبة من الغرب والولايات المتحدة على الخطوة التي اتخذها بوتين وبدء العملية العسكرية.
01 مارس 2022
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين من قوات بلاده المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.
والسبت الماضي، قال الرئيس الشيشاني إن أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية تتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
مصادر محلية: مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا في قصف روسي لبلدة أوختيركا
وصل الجيش الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية.
أعلنت اليابان فجر الثلاثاء، فرض عقوبات على 3 مؤسسات روسية ومسؤولين روس بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف.
حاكم مقاطعة سومي الأوكرانية: مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا بنيران المدفعية الروسية في بلدة أوختيركا
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