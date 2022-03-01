وزير المالية الياباني:"اليابان وأمريكا تعهدتا بالعمل سويا لجعل روسيا "تدفع ثمنا باهظا" لغزوها أوكرانيا"

أعلنت اليابان فجر الثلاثاء، فرض عقوبات على 3 مؤسسات روسية ومسؤولين روس بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن اليابان والولايات المتحدة تعهدتا بالعمل سويا لجعل روسيا "تدفع ثمنا باهظا" لغزوها أوكرانيا.

جاءت تصريحات شونيتشي بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بعد مكالمة يلين مع سوزوكي، إن الوزيرة تعهدت بالعمل عن كثب مع اليابان ودول مجموعة السبع الأخرى لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي و"فرض أقصى التكاليف" على موسكو.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "الوزيرة يلين سلطت الضوء على قوة الإجراءات غير المسبوقة والمنسقة من جانب الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها، منهم اليابان، ورحبت بالإجراء الياباني الأخير حيال البنك المركزي الروسي وعزمها على اتخاذ إجراءات ضد روسيا البيضاء".

من ناحية أخرى، أعلن سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، إرسال بلاده أسلحة إلى أوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا وقال موريسون إن أستراليا خصصت 70 مليون دولار أسترالي (50 مليون دولار) لتمويل توفير أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة.وأوضح أن غالبية تمويل الأسلحة الجديدة لأوكرانيا سيكون في فئة الأسلحة الفتاكة.

وأكد: "نتحدث عن الصواريخ.. نتحدث عن الذخيرة.. نتحدث عن دعمهم في دفاعهم عن وطنهم في أوكرانيا.. وسنفعل ذلك بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي".