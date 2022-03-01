وزارة الخارجية الإسرائيلية تقدم 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

تقلع الطائرة المحملة بالمساعدات الإنسانية اليوم الثلاثاء إلى وارسو في بولندا وسيتم نقلها من هناك إلى أوكرانيا

بناء على قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية وتوجيه رئيس الوزراء ، تجري الاستعدادات في مطار بن غوريون لشحن طائرة إل عال بمساعدات إنسانية تقدر بـ 100 طن من المعدات الطبية والأدوية وأنظمة تنقية مياه إسرائيلية ، وآلاف الخيام والبطانيات وأكياس النوم والمعاطف.

ومن المتوقع أن تقلع الطائرة المحملة بالمساعدات الإنسانية اليوم الثلاثاء إلى وارسو في بولندا وسيتم نقلها من هناك إلى أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أعرب، خلال الجلسة الحكومية التي افتتحها مطلع الأسبوع الجاري عن أمله بأن يتم حل الصراع الذي اشتعل في أوكرانيا "قبل أن تتطور الحرب أكثر، وقبل أن تستفحل الأمور ليترتب عليها عواقب إنسانية خطيرة تتجاوز بكثير ما يمكن أن نتخيله".