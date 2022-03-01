سرب مهيب من المركبات والمدرعات الروسية بطريقه الى تطويق العاصمة كييف

ادعت سفيرة أوكرانيا في الولايات المتحدة، أوكسانا ماركروفا، أن روسيا استخدمت الليلة الماضية القنابل الحرارية

أبلغت شركة الأقمار الصناعية الأمريكية MAXAR الليلة الماضية (الاثنين إلى الثلاثاء) المسؤولين عن رصدها رتلاً للقوات الروسية يتألف من مئات المركبات العسكرية والدبابات، بطول 64 كلم يشق طريقه إلى كييف، وهو أعلى بكثير من الرقم الذي أبلغت عنه الشركة أمس (27 كيلومترًا)، وفق النشر في واينت.

وتم جمع البيانات الجديدة من صور الأقمار الصناعية الحديثة. وتبعد القافلة مسافة 50 كيلومترًا عن العاصمة الأوكرانية، وترى واشنطن أن الغزو الروسي يسير على نحو أبطأ مما كان متوقعًا بفضل المقاومة الأوكرانية الشرسة والعديد من الإخفاقات اللوجستية.

وليس من الواضح ما إذا كانت الأوامر قد صدرت بدخول هذا الرتل مباشرة إلى كييف أو الانضمام إلى القوات الروسية الأخرى ومحاصرة المدينة. كما أشارت الأقمار الصناعية إلى انتشار قوات إضافية في بيلاروسيا بالقرب من الحدود، على بعد حوالي 32 كيلومترًا منها، وانتشرت هناك قوات برية إضافية ووحدات مروحية هجومية برية.

ووقعت الليلة انفجارات مدوية في خيرسون بجنوب أوكرانيا وهي منطقة ادعى الجيش الروسي يوم الثلاثاء أنها "محاصرة بالكامل". ويبلغ عدد سكان المدينة 290.000 نسمة. ويرجح أن يكون مصدر الإنفجارات هذه الليلة اشتعال مواجهات قرب المطار المحلي. ويشار إلى أن خيرسون هي مدينة ساحلية تقع على نهر دنيبر شمال شبه جزيرة القرم.

وادعت سفيرة أوكرانيا في الولايات المتحدة، أوكسانا ماركروفا، أن روسيا استخدمت الليلة الماضية القنابل الحرارية (القنبلة الفراغية) خلال الحرب.

وعلقت الولايات المتحدة على ذلك بالقول أنه "إذا كان الأمر صحيحًا بالفعل فهذه تعتبر "جريمة حرب"، وسط تجديد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده على "إبعاد القوات الأمريكية عن النزاع" وعدم إرسال جنود إلى أوكرانيا، تجنبا لمواجهة مباشرة مع روسيا على ما أفادت الناطقة بلسان البيت الأبيض جين بساكي.