بولندا تؤكد دخول نحو 350 ألف لاجئ أوكراني أراضيها منذ بدء الغزو الروسي

أضاف هذا المسؤول أن 100 ألف لاجئ أوكراني دخلوا بولندا في اليوم الأخير وحده

أعلن نائب وزير الداخلية البولندي باول زيفرناكر، أن حوالي 350 أللف لاجئ من أوكرانيا دخلوا بولندا منذ بدء الغزو الروسي. وأضاف أن "100 ألف لاجئ دخلوا البلاد في26 من شهر شباط/فبراير المنصرم، وحده"

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة البولندية أن رئيس الوزراء ماتوش مورويكي سيلتقي اليوم برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويناقش معها دعم بلاده لانضمام أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعلن الإثنين، أنه وقع على طلب رسمي لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف زيلنسكي أنه طلب من الاتحاد السماح لأوكرانيا بقبولها كعضو في الاتحاد على الفور كجزء من إجراء خاص ، بعد الغزو الروسي لأراضيها.