صواريخ روسية تستهدف بضراوة خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا

نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو يرصد قصفا روسيا مدويا على ساحة في مدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا، صباح الثلاثاء

قال أوليغ سينيغوبوف رئيس منطقة خاركيف أنه مع دخول الغزو الروسي فقد استهدفت هجمات صاروخية روسية مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بما يشمل مناطق سكنية ومبنى الإدارة.

وذكر سينيغوبوف أن روسيا أطلقت صواريخ "غراد" و"كروز" على خاركيف، وأنها "مدانة بارتكاب جرائم حرب"، لكنه أضاف أن دفاعات المدينة صامدة.

ونشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو يرصد قصفا روسيا مدويا على ساحة في مدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا، صباح الثلاثاء. وكتب الجيش على صفحته بموقع "تويتر": "خاركيف. الأول من مارس 2022 الثامنة صباحا. إطلاق الصواريخ الروسية ضد المدنيين". ويظهر في الفيديو الذي قيل إنه التُقط بمنطقة سومسكا في خاركيف، سقوط صاروخ على سيارات متحركة بشكل مباشر، وفق النشر في سكاي نيوز.

وفي السياق ذاته، قتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا في قصف مدفعي روسي لقاعدة عسكرية في مدينة أوختيركا الواقعة بين خاركيف وكييف، وفقا لما أورده حاكم المنطقة على تطبيق "تليغرام".