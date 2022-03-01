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يوتيوب يوقف بث قناتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين في أوروبا

AFP

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منظر خارجي لمركز YouTube في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
ROBYN BECK / AFPمنظر خارجي لمركز YouTube في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

قالت منصة الفيديو "نحجب قناتي آر تي وسبوتنيك عبر يوتيوب في كل أرجاء أوروبا بمفعول فوري"

أعلن موقع يوتيوب، اليوم الثلاثاء، عن قراره وقف بث قناتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين، في كل أرجاء أوروبا "نظرا للحرب الجارية في أوكرانيا" مشددة على أن فريقها"سيستمر بمراقبة الوضع على مدار الساعة للتحرك بأسرع ما يمكن"

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وقالت منصة الفيديو "نحجب قناتي آر تي وسبوتنيك عبر يوتيوب في كل أرجاء أوروبا بمفعول فوري. تتطلب أنظمتنا بعض الوقت قبل أن تُفعّل كليا. تستمر فرقنا بمراقبة الوضع على مدار الساعة للتحرك بأسرع ما يمكن".