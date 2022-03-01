مستشار الرئيس الأوكراني: كييف تتفهم أن إسرائيل في "وضع خاص"

"الجميع في أوكرانيا يدركون أن إسرائيل من الصعب عليها اتخاذ موقف لا لبس فيه بسبب الوضع في سوريا والشرق الأوسط"

قال مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوسائل إعلام إسرائيلية إن "كييف تتفهم أن إسرائيل في موقف صعب فيما يتعلق بموقفها العلني من الغزو العسكري الروسي" وتابع"الجميع في أوكرانيا يدركون أن إسرائيل من الصعب عليها اتخاذ موقف لا لبس فيه بسبب الوضع في سوريا والشرق الأوسط".

وأكد أوليكسي أريستوفيتش، أن إسرائيل "بحاجة للدفاع عن نفسها ومصالحها، ونحن ندعم ذلك ونرحب به".

وتحتفظ روسيا بوجود عسكري قوي في سوريا، بما في ذلك قاعدتان - قاعدة حميميم الجوية جنوب شرق اللاذقية ومنشأة بحرية في طرطوس، وتنسق إسرائيل مع الجيش الروسي قبل شن ضربات جوية ضد أهداف تدعمها إيران في سوريا.

ويخشى في إسرائيل من أن تتحرك موسكو للحد أو وقف الضربات المستهدفة في الأراضي السورية بالكامل. ومع ذلك، حاولت روسيا تهدئة أي مخاوف من خلال بيان، صدر مؤخرا، بأن التنسيق العسكري في سوريا سيستمر.

وأعلمت السفارة الروسية موقع تايمز أوف يسرائيل في بيان أن "مسؤولونا العسكريون يناقشون القضايا العملية لهذا الموضوع يوميًا وبشكل موضوعي. وقد أثبتت هذه الآلية فائدتها وستستمر في العمل".

ومن اللافت أن المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أخبر مجلس الأمن قبل يوم واحد من الغزو الروسي لأوكرانيا أن موسكو "لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سوريا" وهو أمر يتضارب كم هو معروف مع السياسة الإسرائيلية الرسمية التي أعلنت عن ضم الجولان بقرار في الكنيست عام 1981.