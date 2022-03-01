الاتحاد الدولي لكرة الطائرة يسحب من روسيا تنظيم مونديال 2022

ويعتبر ذلك انتكاسة للمنتخب الروسي الذي توج بفضية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي وكان يأمل بالذهب العالمي على أرضه

سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الثلاثاء، من روسيا تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، بسبب غزوها لأوكرانيا.

وجاء في بيانه "في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، لا يزال الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قلقًا للغاية من تصعيد الموقف وسلامة الشعب الأوكراني".

وتابع "توصّل مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة إلى نتيجة مفادها أنه سيكون من المستحيل التحضير وإقامة بطولة العالم في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وفقًا لذلك، قرر سحب تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال من روسيا".

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي عن هوية المضيف البديل علماً أن بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرتا من الانسحاب بحال الإبقاء على الاستضافة الروسية.

وتشكل هذه الضربة الجديدة انتكاسة للمنتخب الروسي الذي توج بفضية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي وكان يأمل بالذهب العالمي على أرضه للمرة الاولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وفرضت الدول الغربية عزلة كروية ورياضية تامة بعد قرارات صارمة من اتحادت دولية عدة، أبرزها للدولي والأوروبي في كرة القدم الاثنين بإقصاء منتخبها من كأس العالم وعدم السماح لمنتخباتها وأنديتها بالمشاركة في أي بطولة، بالإضافة الى توصية من اللجنة الأولمبية الدولية الى الاتحادات العالمية بحظر الرياضيين الروس والبيلاروس من منافساتهم.