وزير الخارجية الروسى: موسكو تتخذ إجراءات لمنع ظهور أسلحة نووية فى أوكرانيا

لافروف: سياسة الضغوط والابتزاز غير فعالة، وعلى موسكو أن تتخذ إجراءات لمنع ظهور أسلحة نووية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف،اليوم الثلاثاء، إنه "يجب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي"، مؤكدا أن بلاده ستقوم بكل ما في وسعها "لمنع تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أداة للضغط على الدول"مشددا على أن موسكو تتخذ إجراءات لمنع ظهور أسلحة نووية في أوكرانيا"وقال إن"سياسة الضغوط والابتزاز على روسيا غير فعالة".

وفي السياق عينه، نقلت وكالة تاس عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قوله، إن القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.

ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم الثلاثاء إن القصف الروسي على خاركيف جريمة حرب حسب تعبيره. وتعرضت ثاني أكير مدينة الليلة لدك بالصواريخ والقنابل حسب الإعلام المحلي

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن أكثر من 660 ألف شخص فروا من الغزو الروسي لأوكرانيا ولجأوا إلى الدول المجاورة مؤكدة أن الأعداد ترتفع "بشكل مطرد"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي، وجوبهت موسكو بإدانات عالمية مصحوبة بعقوبات مالية ودبلوماسية وحتى رياضية مؤلمة، فضلاً عن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.