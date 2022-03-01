المغرب يبرمج رحلات إضافية لإجلاء مغاربة وموريتانيين من أوكرانيا

المغرب سخر 20 موظفا دبلوماسيا سينتشرون على كامل المنافذ الحدودية المتاحة مع أوكرانيا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاك

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن برمجة ثلاث رحلات إضافية خاصة، لإجلاء المغاربة والموريتانيين العالقين بأوكرانيا من بوخارست، بودابست ووارسو في اتجاه الدار البيضاء بسعر ثابت قدره 750 درهم شامل لكل الرسوم"ابتداء من 3 مارس/آذذار الجاري.

وذكرت وكالة الانباء الموريتانية أن "المغرب ستعمل على نقل العشرات من الطلاب الموريتانيين من دول رومانيا وأوكرانيا ومالدوفا إلى مطار محمد الخامس الدولي قبل استكمال رحلتهم نحو العاصمة نواكشوط"

وسخرت وزارة الخارجية المغربية، العديد من الموظفين الديبلوماسيين( 20 موظفا) سينتشرون على كامل المنافذ الحدودية المتاحة مع أوكرانيا مثل رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا، حيث سيتم إنشاء خلايا للاستقبال والمرافقة.

وأفادت مصادر دبلوماسية لموقع "الصحيفة" المغربي، أن" 814 مغربيا تمكنوا من مغادرة أوكرانيا باتجاه 5 دول مجاورة إلى حدود التاسعة من أمس الاثنين، وذلك في أعقاب الحرب الدائرة هذه الأيام"