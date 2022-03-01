رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بفضل سياسة مدروسة فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التحدث مع الطرفين"

دولة إسرائيل اتخذت، منذ اللحظة الأولى، نهجا محسوبا ومسؤولا يسمح لنا ليس فقط بحماية مصالحنا بل الاستفادة منها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء،"نجحنا بطرح أنفسنا كطرف موثوق به، وواحد من القلائل، الذين يمكنهم التواصل مباشرة مع كلا الطرفين، والمساعدة حيث يُطلب منا. ونحن نقدم المساعدة بهدوء "وقال إن"إسرائيل، إلى جانب انشغالها بالشأن الأوكراني فإنها تبقي عينها ساهرة تراقب المحادثات النووية الإيرانية المقامة في فيينا"

وأشار بينيت إلى أن "النظام العالمي يمر باضطراب هائل، وأن دولة إسرائيل اتخذت، منذ اللحظة الأولى، نهجا محسوبا ومسؤولا يسمح لنا ليس فقط بحماية مصالحنا بل الاستفادة منها"وأضاف بينيت "أنا لست معلقًا ولا أريد تقييم مآلات الأمور. لكني أريد أن أقترح خريطة لقراءة الاتجاهات: بالنسبة لنا - لا يوجد شيء اسمه شروق الشمس لن تغرب الشمس على أمن إسرائيل و رفاهية مواطنيها. لقد قلت ذلك في السابق وها أنا أكرره: الاتفاق لا يلزمنا، والموعد الذي سيحل بعد عامين ونصف، والذي سيسمح لإيران بتجميع عدد لا يحصى من أجهزة الطرد المركزي، بالتأكيد لا يلزمنا".

جاءت تصريحات نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء في خطابه الذي ألقاه خلال مشاركته في حدث نظمه الموساد، إلى الأحداث الأخيرة في أوروبا.