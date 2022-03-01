السفير الأمريكي في إسرائيل:"بوتين مجنون، يمكن أن يقتل الآلاف"

جاءت تصريحات نايدس خلال مشاركته في احد المؤتمرات في القدس

هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة وقراره شن حرب في أوكرانيا ووصفه بأنه "شخص مجنون"، جاء هذا بحسب النشر بموقع "واينت".

جاءت تصريحات نيدس مساء اليوم في أحد المؤتمرات في القدس، حيث وصف الحرب بين روسيا وأوكرانيا "تراجيديا"، وقال إنه اجتمع الأسبوع الماضي مع السفير الأوكراني في إسرائيل في أكثر من فرصة. وأضاف "كانت لدي عدة محادثات مع مسؤولين إسرائيليين"، وتابع نيدس "في النهاية بوتين شخص مجنون، وللأسف ، الآلاف يمكن يقتلوا، مئات الآلاف هربوا، هذه أزمة اللاجئين الأكبر التي شهدتها أوروبا منذ 40 عاما".

وقال نيديس إنه في الوقت الذي شك فيه معظم العالم بنوايا بوتين لغزو أوكرانيا، الإدارة الامريكية حذرت بأن التجهيزات حقيقية "غالبيتنا لم نصدق أن هذا يمكن أن يحدث وأنه خدعة كبيرة، إدارة بايدن قررت من اللحظة الأولى أن هذه خدعة وكشفت بمرحلة مبكرة- وهو أمر غير مسبوق" وقال نيدس "أحد الأسباب لذلك كانت خلق جبهة واضحة لتجنيد المجتمع الدولي".

وأضاف :"أنتم شهود الآن على وحدة أوروبا ضد بوتين وروسيا- وهذا يفوق خيالنا. ان قلتم لنا أن الزملاء الأوروبيين سيفرضون مثل هذه العقوبات- ما كنا نصدق. هذا يتجاوز جميع القطاعات والاقتصادات. أنا أعتقد أنكم ترون لأول مرة أن العالم يتحدث بصوت مرتفع، وهذه رسالة ليست فقط لبوتين إنما للجميع في العالم الذين يفكرون بالأمور السيئة، أنا أتحدث عن ايران وأيضا والصين التي يمكن أن ترى كيف العالم يتوحد لوقف الاعمال الفظيعة".

وتطرق نيدس الى المباحثات للعودة الى الاتفاق النووي "الإدارة تعمل ما تعهد به بايدن قبل وصوله الرئاسة، لن يسمح لإيران الحصول على سلاح نووي". وأضاف نيدس "نحن في مشكلة كبيرة والسؤال، هو ما يمكننا القيام به، هناك مباحثات مع الإسرائيليين وشفافية كاملة. لكن مثل إدارة أوباما، لا توجد مفاجآت، هم لن يستيقظوا غدا ويكتشفوا انهم وقعوا على اتفاق لم يعرفوه من قبل. لا زالت توجد الان مفاوضات حول اتفاق وانا لست متأكد من أننا سنصل لهذا".

وأضاف السفير الأمريكي بأنه يعتقد بأن أذرعة ايران هم بالذات الخطر الأسوأ على إسرائيل "قدرة إسرائيل للدفاع عن نفسها مرتبطة بالعمل مع الولايات المتحدة. تبادل المعلومات والتعاون في سوريا، لبنان وحزب الله. ان توصلوا الى اتفاق- ما سيقومون به في هذا الوقت حتى هذه التاريخ الذي فيه سيقررون عن اختراق-هام جدا" وأضاف نيدس:"هذه الحكومة ورئيس الحكومة يفهمون أهمية العلاقة المتبادلة مع الولايات المتحدة".