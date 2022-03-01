الرئيس الأوكراني يدعو بايدن الى " ايقاف المعتدي بأسرع وقت"

يأتي هذا الاتصال في أعقاب هجوم شنه الروس أدى الى تدمير برج تلفزيوني ومقتل خمسة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال مع نظيره الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء ل"إيقاف المعتدي" الروسي، "بأسرع وقت". وذكر في تغريدة "تحدثت مع الرئيس الأميركي... يجب أن نوقف المعتدي بأسرع وقت".ويأتي الاتصال في اليوم السادس للغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحدث الرئيسان خلال الاتصال عن العقوبات الغربية ضد روسيا، والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع، وفق زيلينسكي.من جانبه، قال البيت الأبيض إن "تأثير هذه العقوبات بدأ يظهر على الاقتصاد الروسي".

وكثفت روسيا هجومها على العاصمة كييف ومدينة خاركيف الثانية في البلاد (شرق).

وقتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في هجوم روسي الثلاثاء على برج التلفزيون في كييف، بحسب السلطات الأوكرانية. هذا البرج يقع في الحي نفسه الذي يوجد فيه موقع بابي يار، وهو واد قتل فيه النازيون بالرصاص أكثر من 30 ألف يهودي في يومين عام 1941. ويعتبر هذا المكان اليوم موقعا تذكاريا مهما.