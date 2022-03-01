غزو أوكرانيا:روسيا تقصف برج التلفزيون في كييف ومقتل عشرة مدنيين

أكدت خدمة الطوارئ الأوكرانية، "أن القصف تسبب في مصرع 10 أشخاص وإصابة أكثرمن 20 آخرين"

قامت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، بقصف برج التلفزيون في كييف وقصف مدينة خاركيف، الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، رغم تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا.

وأكدت خدمة الطوارئ الأوكرانية، "أن القصف تسبب في مصرع 10 أشخاص وإصابة أكثرمن 20 آخرين، فيما أسفرت غارة أخرى على مبنى سكني عن سقوط ثمانية قتلى وستة جرحى".

وأظهرت صورة نشرتها وزارة الداخلية الأوكرانيا البرج مغطى بدخان رمادي كثيف لكنه ما زال قائما، ووعدت الوزارة باستئناف البث بسرعة من خلال أنظمة احتياطية.

وكان الجيش الروسي قد دعا اليوم الثلاثاء، المدنيين في كييف الذين يعيشون قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة قائلا إنه "يريد استهدافها لوقف الهجمات الإلكترونية ضد روسيا".

وأظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن موسكو تجمع قواتها استعدادا للهجوم على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى.

من جانب آخر، طلب الرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء من الأوروبيين أن "يثبتوا أنهم مع أوكرانيا" مطالبا بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا عبر فيديو إلى أعضاء المجلس الأوروبي "ستكون أوروبا أقوى بكثير بوجود أوكرانيا فيها (...) من دونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة. لقد أثبتنا قوتنا وأظهرنا أننا مساوون لكم (...) لذا أثبتوا أنكم معنا وأنكم لن تتخلّوا عنّا".