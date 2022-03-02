الرئيس الأمريكي يحيي أوكرانيا في خطاب حالة الاتحاد ويؤكد أن العقوبات ستضعف الجيش الروسي

أضاف الرئيس الأمريكي، أن "الرئيس الروسي حاول زعزعة أسس العالم الحر، لكنه أخطأ في ذلك"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، في أول خطاب له حول حال الاتحاد أمام الكونغرس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح معزولاً عن العالم بشكل غير مسبوق، العقوبات ستضعف الجيش لعقود طويلة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الرئيس الروسي حاول زعزعة أسس العالم الحر، لكنه أخطأ في ذلك، ونحيي شجاعة الرئيس الأوكراني وشعبه في مواجهة العدوان الروسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم وتساند دائمًا الشعب الأوكراني.

وتابع بايدن، أن الولايات المتحدة وحلفائها نجحوا في فرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، والاقتصاد الروسي يعاني والرئيس بوتين هو المسؤول عن ذلك، مؤكدا أن الرئيس الروسي رفض الدبلوماسية واعتقد أن حلف الناتو لن يستجيب للعدوان على أوكرانيا، ولكنه كان مخطأ.

وأشار بايدن إلى أن الرئيس الروسي أصبح الآن معزولاً عن العالم بشكل غير مسبوق، والولايات المتحدة وحلفاؤها نجحوا في فرض عقوبات اقتصادية شديدة، وهذه العقوبات ستضعف الجيش الروسي لعقود طويلة.

وأكد الرئيس الأمريكي، قواتنا لن تنخرط في أي قتال ضد روسيا، لكنها تحول دون تقدمها غربًا نحو دول أوروبية أخرى.

وتعهد بايدن بأن يدفع الرئيس الروسي ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل، حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة، قائلا "في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل"، واصفا نظيره الروسي بأنه "ديكتاتور".