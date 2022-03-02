الجيش الأوكراني: قوات روسية تنفذ إنزالاً في خاركيف

حذّرت الوزارة من أنّه "من المحتمل أن تدعم بيلاروس في المستقبل الغزاة الروس في الحرب الروسية-الأوكرانية"

أكد الجيش الأوكراني، أمس الثلاثاء،أنّ "قوات روسية محمولة جوّاً نفّذت إنزالاً في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا وهاجمت مستشفى محلياً"، مؤكدا أنّ "قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ هؤلاء الغزاة".

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ماريوبول، "أنّ أكثر من مئة شخص أصيبوا أمس الثلاثاء بجروح من جرّاء القصف الروسي".

وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خشيتها من هجوم من بيلاروس، مشيرة في بيان على فيسبوك "تمّ وضع القوات البيلاروسية في حالة تأهّب قصوى وهي في مناطق التركيز الأقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وأضافت الوزارة "أنّ الاستخبارات الأوكرانية رصدت خلال نهار الثلاثاء نشاطاً كبيراً للطائرات في المنطقة الحدودية كما شوهدت قوافل من المركبات وهي تنقل مواد غذائية وذخيرة إلى هذه المنطقة".

وحذّرت الوزارة من أنّه في ضوء هذه التحرّكات "من المحتمل أن تدعم بيلاروس في المستقبل الغزاة الروس في الحرب الروسية-الأوكرانية"، مؤكدة أنّ "هجمات صاروخية ضدّ أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا شنّت بشكل منهجي من الأراضي البيلاروسية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.