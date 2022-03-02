الحرب الأوكرانية الروسية: القوات الروسية تصعّد هجومها في المدن الأوكرانية

في مقابل تواصل الغزو الروسي لأوكرانيا تتواصل العقوبات التي تفرضها الدول الغربية عليها

اشتدت المعارك الدائرة والقصف في المدن الأوكرانية في أعقاب "الغزو الروسي" والذي يواجه مقاومة شرسة من الجيش الأوكراني ، والذي أسفر عن خسائر بشرية وخسائر مادية كبيرة

مع اشتداد المعارك، تتزايد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ، حيث عبرت هذه الدول عن موقف "متآزر" ضد الغزو الروسي، الذي يسعى لمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وانشقاقها عن مجموعة الذول الحليفة لروسيا، وكان هذا أحد أبرز الأسباب للغزو،

وفي إعقاب العقوبات، تنظر الشركة السويسرية التي شيدت خط غاز الشمال 2 (Nord Stream 2)، البدء بإجراءات إعلان الإفلاس في سويسرا، على إثر العقوبات المفروضة على الشركة من قبل الولايات المتحدة.

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