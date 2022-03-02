أوكرانيا تؤكد إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أضاف أوليكسي دانيلوف أن الوحدة "التي جاءت لقتل رئيسنا.. تم القضاء عليها"

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، أنه تم “تحييد فرقة اغتيال شيشانية كانت في مهمة لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفضل معلومات استخبارية من قوات الأمن الروسية المتعاطفة مع أوكرانيا"، حسب صحيفة “نيويورك بوست”.

وأضاف أوليكسي دانيلوف أن الوحدة "التي جاءت لقتل رئيسنا.. تم القضاء عليها"، مؤكدا ” لقد انقسموا إلى مجموعتين، كنا نتعقبهم ... لن نتخلى عن رئيسنا وبلدنا، هذه أرضنا”، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع مجموعة بالقرب من هوستوميل (شمال غرب كييف)، حسب صحيفة القدس العربي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكد الأسبوع الماضي في رسالة للقادة الأوروبيين في رسالة فيديو: "أنا الهدف رقم واحد للروس.. وزوجتي وأولادي في المرتبة الثانية"

ومن جانب آخر، كان زعيم الشيشان رمضان قديروف، الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد إرسال وحدات شيشانية للقتال في أوكرانيا، داعيا الأوكرانيين للتخلص من قادتهم، مؤكدا أن "جنديين من الشيشان قتلا خلال الحرب أوكرانيا، وأصيب 6 آخرون، دون التطرق لمزيد من التفاصيل".

في سياق آخر، أمر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينك، بنشر قوات إضافية على حدود بلاده مع أوكرانيا، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس، مشيرا أنه أمر بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد، قائلا "إن مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في جوميل وبارانوفيتشي ولونينتس تؤمن حاليا الحدود مع أوكرانيا".