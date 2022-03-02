الجيش الروسي يؤكد أن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا

أضافت الوزارة، "أن البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية ووسائل النقل تعمل بشكل روتيني"

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وذلك في إطار العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

وأضافت الوزارة، أن البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية ووسائل النقل تعمل بشكل روتيني ولا تعاني المدينة من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية، حسب موقع RT بالعربي.

وتابعت الوزارة في بيان لها أن هناك مفاوضات لا تزال جارية بين القيادة الروسية وإدارة المدينة والمقاطعة لمعالجة قضايا الحفاظ على تشغيل مرافق البنية التحتية الاجتماعية، وضمان القانون والنظام العام وسلامة السكان.

وكان رئيس بلدية خيرسون إيغور كوليخايف، قد أكد أمس الثلاثاء في رسالة في "فيسبوك" أنّ "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون"، طالباً من السكان "عدم مغادرة منازلهم"، حسب موقع الميادين.

يشار إلى أن عدد سكان خيرسون يبلغ نحو 280 ألف نسمة، وتقع شمال شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو اليها عام 2014، والذي تعتبره أوكرنيا احتلالا.