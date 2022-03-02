إسرائيل توقع على قرار للأمم المتحدة والذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا

مايكل هرتسوغ، "إسرائيل تؤمن بالتمسك بالنظام الدولي وتدعم بلا شك أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها"

أفادت هيئة البث الرسمية الاسرائيلية"كان"، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل أيدت مشروع قرار للأمم المتحدة والذي يدين الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، لتنضم إلى 93 دولة أخرى في رعاية الاقتراح الذي قدمه سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليستسا.

وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، إن "إسرائيل ستصوت لصالح هذا القرار"، مضيفا في تغريدة عبر تويتر، "إسرائيل تؤمن بالتمسك بالنظام الدولي وتدعم بلا شك أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وتابع مايكل هرتسوغ، أن "هذا الموقف سيتم التعبير عنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أننا نشارك ونصوت لصالح القرار الذي يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا".

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وأشار مايكل هرتسوغ، "في حين أن موقفنا الأخلاقي واضح ، فإننا نسعى جاهدين لمتابعته بطريقة تحافظ على حريتنا في العمليات ضد إيران في المنطقة، وهو ما يصب في مصلحة الجميع".

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وكانت إسرائيل قد تعرضت لانتقادات بسبب ردها الأولي على الهجوم الروسي، بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة بسبب رفض إسرائيل الجمعة الماضي دعم قرار الأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي، ومع ذلك، قال مستشار كبير للرئيس الأوكراني إن "كييف تتفهم موقف إسرائيل الحساس بسبب الوضع في سوريا والشرق الأوسط".