إسرائيل توقع على قرار للأمم المتحدة والذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا

أفادت هيئة البث الرسمية الاسرائيلية"كان"، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل أيدت مشروع قرار للأمم المتحدة والذي يدين الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، لتنضم إلى 93 دولة أخرى في رعاية الاقتراح الذي قدمه سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليستسا.

وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، إن "إسرائيل ستصوت لصالح هذا القرار"، مضيفا في تغريدة عبر تويتر، "إسرائيل تؤمن بالتمسك بالنظام الدولي وتدعم بلا شك أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وتابع مايكل هرتسوغ، أن "هذا الموقف سيتم التعبير عنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أننا نشارك ونصوت لصالح القرار الذي يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا".