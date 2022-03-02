إسرائيل أرسلت 100 طن من المساعدات الإنسانية الى أوكرانيا الثلاثاء

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن إسرائيل ترفض تقديم مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا، رغم الطلب الذي قدمته كييف، ونقلت "كان" عن مسؤول إسرائيلي قال إن إسرائيل تركز على تقديم مساعدات إنسانية وليست "مزدوجة الاستخدام".

تعريف "معدات مزدوجة الاستخدام" أوسع من معدات دفاعية، وتشمل على سبيل المثال وقود ومعدات يمكن أن يستخدمها الجيش الأوكراني، وأضاف المسؤول "وصلت الثلاثاء ثلاثة طائرات محملة بـ100 طن مساعدات لأوكرانيا، نحن على تواصل مع الجهات ذات الصلة، إسرائيل تركز على المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وتمتنع عن تقديم معدات مزدوجة الاستخدام".

وكان السفير الأوكراني لدى إسرائيل تطرق إلى موضوع طلبات المساعدة العسكرية الثلاثاء وقال :"وضعنا صعب- لا توجد لدينا طرق للحصول على خوذات ومعدات عسكرية. لقد قمنا بتمرير بمثل هذا الطلب إلى الحكومة الإسرائيلية". وأكد المسؤول الإسرائيلي لـ"كان" ما تم نشره بأن زيلنسكي طلب مساعدة عسكرية خلال مكالمته مع بينيت وقال :"دولة إسرائيل اتخذت من اللحظة الأولى خطا مدروسا ومسؤولا، يتيح لنا ليس فقط الحفاظ على مصالحنا. انما أيضا مفيدا. أن نكون عاملا موثوقا، أحد القلائل، الذين يمكنهم التواصل مع كلا الجانبين، والمساعدة عند الطلب، ونحن نساعد بهدوء".

ووصلت أمس ثلاثة طائرات إسرائيلية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا ، وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أمس في منشور بمواقع التوصل أن هناك طائرات :"محملة بـ100 طن من المعدات الطبية والأدوية الضرورية، أجهزة لتنقية المياه، الخيام والبطانيات، المعاطف وأكياس النوم. نحن نحرص على سلامة مواطني أوكرانيا وسنواصل إرسال المساعدات الإنسانية كما يتطلب الأمر".