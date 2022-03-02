الرئيس الأوكراني: "روسيا تريد محو أوكرانيا وتاريخها وأطلب من يهود العالم عدم لزوم الصمت"

وأضاف زيلينسكي، "النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع مصور اليوم الأربعاء، إن روسيا تسعى إلى "محو" أوكرانيا وتاريخها داعيا اليهود إلى "عدم لزوم الصمت"، مؤكدا "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم، ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن".

وأضاف زيلينسكي، "النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين، ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين"، مشيرا "لا يعرفون شيئا عن عاصمتنا، لا يعرفون شيئا عن تاريخنا. لكن لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا".

وحض الرئيس الأوكراني دول العالم على عدم الوقوف على الحياد، مضيفا "أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف برج التلفزيون في كييف في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية".

وأسفرت هذه الضربة أيضا عن مقتل خمسة أشخاص بحسب السلطات الأوكرانية، وبالنسبة إلى زيلنسكي وهو يهودي، فإن رمزية الموقع تؤكد التهديد الروسي للهوية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه في ظل الحكم السوفياتي، بَنَت السلطات برج التلفزيون ومجمعا رياضيا في "جزء مميز من أوروبا، مكان للصلاة ومكان لإحياء ذكرى".