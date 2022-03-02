وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمِّرة

أضاف لافروف، "ينبغي على السلطة في كييف أن تراعي مصالح كل القوميات التي تعيش في البلاد"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الحرب العالمية الثالثة في حال اندلاعها ستكون نووية ومدمرة، مشيرا أنه "إذا حصلت كييف على أسلحة نووية ستواجه خطراً حقيقياً".

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن لافروف قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

وفي إطار المفاوضات الجارية مع كييف، أكد وزير الخارجية الروسية أن "القرم جزء من روسيا وهذا غير قابل للنقاش، كما اتهم الوفد الأوكراني بالعمل على تأجيل المفاوضات وتأخيرها بإيعاز من واشنطن"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأضاف لافروف، "ينبغي على السلطة في كييف أن تراعي مصالح كل القوميات التي تعيش في البلاد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أمر بعيد اندلاع الحرب بوضع الأسلحة الاستراتيجية، بما فيها تلك النووية، في حالة تأهب، مما أثار المخاوف من اتساع دائرة الحرب إلى مديات مخيفة.