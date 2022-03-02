الجيش الأوكراني يعلن تدمير طائرتين روسيتين قرب كييف وموسكو توافق على استئناف محادثات أوكرانيا

قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات"

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين روسيتين ومقاتلة أوكرانية في معركة جوية قرب كييف، فيما أعلن الكرملين أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات"، مؤكدا أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات مساء اليوم الأربعاء، حسب موقع العربية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، "نحن جاهزون للمحادثات، لكننا غير مستعدين لقبول الإملاءات الروسية"، مضيفا أن "المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء الحرب".

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تدخل في يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوطات الغرب على موسكو، من خلال عقوبات اقتصادية موجعة، آخرها جاء من واشنطن، حيث تغلق أميركا مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي.