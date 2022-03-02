منظمات يهودية تستنكر غارة روسية قرب النصب التذكاري "بابي يار" في اوكرانيا

"بوتين يسعى إلى تشويه المحرقة واستغلالها لتبرير غزو غير شرعي لدولة ديمقراطية ذات سيادة وهو أمر بغيض تماما"

استنكرت منظمات يهودية الضربة الروسية قرب نصب تذكاري (بابي يار النازية) في كييف، الواقع على بعد كيلومتر واحد من برج التلفزيون، لم يتأثر بشكل مباشر بالغارات، وقال الرئيس الأوكراني إن موسكو لتعمل على "محو" التاريخ الأوكراني.

واعربت مؤسسة "ياد فاشيم"، عن "إدانتها الشديدة"، للغارة القريبة من النصب التذكاري الإسرائيلي للمحرقة "المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير مشتركة لحماية أرواح المدنيين وكذلك المواقع التاريخية لما لها من قيمة لا تعوض في الأبحاث والتعليم وذكرى المحرقة".وأضافت المنظمة في بيان الثلاثاء "بدلاً من تعرضها لعنف صارخ، يجب حماية المواقع المقدسة مثل بابي يار".

وقال رئيس المجلس الاستشاري لنصب بابي يار السجين السوفياتي السابق، نتان شارانسكي، إن "بوتين يسعى إلى تشويه المحرقة واستغلالها لتبرير غزو غير شرعي لدولة ديمقراطية ذات سيادة. وهو أمر بغيض تماما".

واستهدف القصف روسي أمس الثلاثاء برج التلفزيون في كييف المجاور لموقع مقبرة بابي يار الجماعية التي "تضم رفات 34 ألف يهودي تعرضوا للإبادة خلال يومين بينما كانت المدينة تحت الاحتلال النازي عام 1941"

ومن جهته اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو نفسه يهودي، موسكو، اليوم الأربعاء، بالسعي إلى "محو" أوكرانيا وتاريخها داعيا اليهود إلى "عدم السكوت". وهو زار في أيلول/سبتمبر الماضي بابي يار في كييف في الذكرى الثمانين لابادة النازيين.

كما أحياها مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ والألماني فرانك فالتر شتاينماير في تشرين الأول/أكتوبر.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 شباط/فبراير عن عملية عسكرية في أوكرانيا للدفاع عن الانفصاليين في شرق البلاد و"نزع أسلحة زمرتها النازية" الموالية للغرب.