عقوبات أوروبية بحق 22 ضابطا في بيلاروسيا يشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي جراء المساعدة في الغزو الروسي على أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي:"بيلاروس تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها"

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، عن "فرض عقوبات على 22 من كبار الضباط العسكريين البيلاروسيين، على خلفية دور مينسك في مساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا من بينها ستة جنرالات و16 ضابطا برتبة كولونيل"وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن"بيلاروس تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها"، حسبما جاء في اللائحة الرسمية للعقوبات.

وكانت واشنطن فرضت، في وقت سابق، عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا، متهمين بدعم ومساعدة موسكو في العملية العسكرية بأوكرانيا، بحسب وزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "هذه العقوبات تستهدف مصارف وشركات دفاع وامن ومسؤولين في مجال الدفاع في الحكومة البيلاروسية"، إضافة إلى قريبين من الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وتطاول "قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروسيا، وهما مجالان ترتبط فيهما بيلاروسيا بعلاقات وثيقة مع روسيا".

وشملت العقوبات الأمريكية مصرفين كبيرين مملوكين من الدولة هما بلينفستبنك ودابرابيت .