الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا

حظي القرار بتأييد 141 من أصل 193 عضوا، في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة (141 من أصل 193 عضوا) لصالح قرار يندد "بأشد العبارات" بالهجوم الروسي ضد أوكرانيا وطالبت روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا دون شروط.

وجاء القرار، الذي حظي بتأييد 141 من أصل 193 عضوا، في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن، وفي الوقت الذي استهدفت فيه القوات الروسية مدنا أوكرانية بضربات جوية وقصف مدفعي، ما أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار.

وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، مقتل 498 من جنودها وإصابة 1597 آخرين منذ بداية الحرب في أوكرانيا.وقالت الوزارةإن أكثر من 2870 جنديا و"قوميا" أوكرانيًا قتلوا وأصيب حوالي 3700 في المعارك، وفق ما نقلته الوكالة.

وومن جهتها قالت كييف في وقت سابق، إن الآلاف من الجنود الروس قتلوا وجرحوا في المعارك، لكن لا يمكن التأكد من الأرقام والاحصاءات من مصادر مستقلة بسبب الوضع الأمني الصعب على الأرض.