خاص لقناة i24NEWS: لقاء مع طبيب فلسطيني طلب الحماية بين اليهود في أوكرانيا

"تتجلى موجة التضامن هذه خلال الحرب، يتم التعامل مع جميع السكان بنفس الطريقة. سواء كانوا عربًا أو غير عرب،

اضطر الطبيب الفلسطيني يعقوب ابو الرب(أصله من جنين) إلى الهرب تحت تهديد الحرب والتجأ إلى قرية تشاباد مع زوجته وأطفاله. وهو الآن جزء من الجالية اليهودية في المكان. التقى به مراسل قناة i24NEWS في كييف وأجرى معه حوارا حصريا تجدونه هنا.

وقال يعقوب ابو الرب في أوكرانيا لمراسل i24NEWS إنه سكن مدينة إربين التي تبعد جوالي 15 كم عن العاصمة كييف. وأفاد أن الروس حاولوا دخول كييف من خلال اربين لكنهم فشلوا بسبب المقاومة الشديدة التي لاقوها. ودارت العديد من المعارك في إربين، وبقينا طيلة هذه المدة في المنزل، خائفين من الخروج منه، باستثناء بعض المرات التي توجهنا فيها للاحتماء في الملاجئ. لم تتوفر لن فرصة الفرار قبل الآن، غير أن عائلة زوجتي شجعونا على المجيء إلى هنا، فالناس هنا قريبون من بعضهم، وتوجد إمدادات غذائية ومياه وملاجئ. وأخبرونا أنه يتعين علينا إخلاء المكان الذي نقيم فيه أنه لم يعد آمنًا. ووصف الطبيب رحلة السفر بالمغامرة المحفوفة بالمخاطر فقد سمعت من مسافات قريبة أصوات الرصاص ولم يجرؤ على القيادة بسرعة حرصاً عبى حياة عائلته لا سيما أنهم توقفوا عند خمسة نقاط تفتيش للجيش الأوكراني.

وأضاف الطبيب اللاجئ حول سؤال عن التضامن والتعاضد بين جميع الفئات والأعراق في أوكرانيا "تتجلى موجة التضامن هذه خلال الحرب. لا يوجد فرق، يتم التعامل مع جميع السكان بنفس الطريقة. سواء كانوا عربًا أو غير عرب، أوكرانيين، أو ينتمون لأي دين آخر، فإن الجميع متمسكون ببعضهم البعض. يتحد الناس في هذه الحالة، لأنهم يحتاجون إلى مساعدة بعضهم البعض للبقاء على قيد الحياة. نحن نتحدث عن أطفال ونساء طردوا فجأة من منازلهم، وأصبح المدنيون بلا مأوى في أي وقت من الأوقات. وهذا يستدعي وحدة إنسانية تلقائية. للمزيد شاهدوا الفيديو.