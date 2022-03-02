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جورجيا تعلن رغبتها تقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

i24news

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ (يمين) يتحدثان خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، بلجيكا ، في 16 ديسمبر 2021.
John Thys/AFPالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ (يمين) يتحدثان خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، بلجيكا ، في 16 ديسمبر 2021.

أعلن الحزب الحاكم في جورجيا اليوم الخميس، أن بلاده تنوي تقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن الحزب الحاكم في جورجيا اليوم الخميس، أن بلاده تنوي تقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس.

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يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعلن الإثنين، أنه وقّع على طلب رسمي لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف زيلنسكي أنه طلب من الاتحاد السماح لأوكرانيا بقبولها كعضو في الاتحاد على الفور كجزء من إجراء خاص ، بعد الغزو الروسي لأراضيها.

يتبع.... 