رئيس الوزراء الإسرائيلي يتباحث مع الرئيس الروسي حول أزمة أوكرانيا

الكرملين:"بوتين أبلغ بينيت أن مراعاة المصالح الأمنية لموسكو من بين الشروط الرئيسية لتسوية الصراع"

قال الكرملين، في بيان، إن الرئيس الروسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ناقشا مساء اليوم الأربعاء، عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا،مشيرا إلى أن بوتين أبلغ بينيت أن "مراعاة المصالح الأمنية لموسكو من بين الشروط الرئيسية لتسوية الصراع"، مضيفا أن "الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية".

جاء ذلك في مكالمة هاتفية طلبها الجانب الإسرائيلي وفي وقت سابق الأربعاء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قرارا يستنكر الهجوم الروسي على أوكرانياودعا القرار موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور في خطوة تهدف إلى عزل روسيا سياسيا.

والأربعاء أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، مقتل 498 من جنودها وإصابة 1597 آخرين منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا، إن أكثر من 2870 جنديًا و"قوميًا" أوكرانيًا قتلوا وأصيب حوالي 3700 في المعارك، وفق ما نقلته الوكالة.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها السابع، الأربعاء، وسط تكثف المعارك في أكثر من منطقة بشرق وجنوب البلاد، وسقوط بعض المدن المهمة في أيدي القوات الروسية، فيما تدافع القوات الأوكرانية عن المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف.