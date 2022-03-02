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الرئيس الفرنسي: الأيام المقبلة ستكون اشد قسوة على أوكرانيا ونحن لسنا في حالة حرب مع الشعب الروسي

i24NEWS

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صورة لشاشات تم التقاطها في غرفة التحكم الإعلامي في باريس في 2 مارس 2022 ، تظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث من قصر الإليزيه خلال خطاب متلفز حول الوضع في أوكرانيا.
Ludovic MARIN / AFPصورة لشاشات تم التقاطها في غرفة التحكم الإعلامي في باريس في 2 مارس 2022 ، تظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث من قصر الإليزيه خلال خطاب متلفز حول الوضع في أوكرانيا.

ماكرون:"نحن لسنا في حالة حرب مع الشعب الروسي"ولفت إلى أن "الرئيس الروسي انتهك الالتزامات الدولية"

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،  مساء اليوم الأربعاء،إن"القوات الروسية تقصف العاصمة الأوكرانية كييف، والأيام القادمة ستكون أكثر صعوبة على أوكرانيا" وقال "نحن لسنا في حالة حرب مع الشعب الروسي"ولفت إلى أن "الرئيس الروسي انتهك الالتزامات الدولية".

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وأكد ماكرون على أن "العديد من اللاجئين يفرون إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، وروسيا هي الجانب المعتدي في الأزمة الأوكرانية، ولسنا في حالة حرب معها"واستطرد  "من المتوقع أن يحظر الرئيس بايدن دخول السفن الروسية إلى موانئ الولايات المتحدة"ولفت ماكرون إلى أن "موازين القوى في أوروبا ستشهد تغييرات جذرية في الأشهر المقبلة".

وقال ماكرون "فرنسا ستعمل على زيادة الاستثمار في القطاع الدفاعي". 