إسرائيل تخطط لإقامة مستشفى ميداني في أوكرانيا لتكثيف مساعداتها

من المتوقع أن تدير المستشفى منظمة خيرية، بخلاف ما هو متعارف عليه حيث يكلف عادة الجيش الإسرائيلي

تعمل السلطات الرسمية في إسرائيل على بلورة برنامج مساعدات إنسانية إضافي لأوكرانيا التي تتعرض للغزو الروسي لليوم السابع على التوالي. وتتضمن المساعدات هذه المرة إقامة مستشفى ميداني في أوكرانيا يرجح أن يتم ذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حسبما جاء في نشرة الاخبار المسائية لتلفزيون كان 11 اليوم (الاربعاء).

ومن المتوقع أن تدير المستشفى منظمة خيرية، بخلاف ما هو متعارف عليه حيث يكلف عادة الجيش الإسرائيلي بمهمات مماثلة. ويخمن مسؤولون مطلعون أن هذا الأمر قد طرح خلال المحادثة التي جرت اليوم الأربعاء بين الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، تحدث بينيت مع رئيس أوكرانيا، للمرة الثانية منذ بدء الغزو الروسي. وكرر زالانسكي، الذي بادر على تلك المحادثة، طلبه للحصول على مساعدة أمنية من إسرائيل.

وأقلعت أمس الثلاثاء طائرة محملة بـ 100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية إلى أوكرانيا توزع على المدنيين الموجودين أيضًا في مناطق القتال، وكذلك على أولئك الذين يحاولون المغادرة. وتشمل الشحنة رزم خاصة لتنقية المياه، ومعدات طبية وأدوية، بالإضافة إلى الخيام والبطانيات وأكياس النوم وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين الذين يتواجدون خارج منازلهم في طقس الشتاء البارد.