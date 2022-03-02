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الخارجية الروسية تنفي التقارير حول طرد السفير الأمريكي من موسكو

i24NEWS

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ضباط الشرطة يعتقلون رجلاً خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا في وسط موسكو ، روسيا ، في 2 مارس 2022.
Natalia Kolesnikova/AFPضباط الشرطة يعتقلون رجلاً خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا في وسط موسكو ، روسيا ، في 2 مارس 2022.

الخارجية الروسية:"إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة قيد الدراسة".

قالت الخارجية الروسية في بيان مساء اليوم الأربعاء،، إن "أنباء طرد السفير الأمريكي في موسكو عارية عن الصحة، وأن إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة قيد الدراسة".

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وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق اليوم، أن "موسكو طردت السفير الأمريكي لديها، ردا على طرد واشنطن 13 دبلوماسيا روسيا"

وأعلنت واشنطن الإثنين المنصرم، أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"وأمس، ندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، بـ"نهج عدائي" أمريكي، إثر قرار واشنطن طرد الدبلوماسيين الروس.