الخارجية الروسية تنفي التقارير حول طرد السفير الأمريكي من موسكو

الخارجية الروسية:"إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة قيد الدراسة".

قالت الخارجية الروسية في بيان مساء اليوم الأربعاء،، إن "أنباء طرد السفير الأمريكي في موسكو عارية عن الصحة، وأن إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة قيد الدراسة".

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق اليوم، أن "موسكو طردت السفير الأمريكي لديها، ردا على طرد واشنطن 13 دبلوماسيا روسيا"

وأعلنت واشنطن الإثنين المنصرم، أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"وأمس، ندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، بـ"نهج عدائي" أمريكي، إثر قرار واشنطن طرد الدبلوماسيين الروس.