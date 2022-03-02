بلينكن: حرب أوكرانيا وحّدت أوروبا وزعماء العالم وسنوفر الأسلحة لتمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم

قال الوزير: إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد إجماع المجتمع الدولي على رفض الحرب في أوكرانيا

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة تنسق مع الحلفاء في الناتو لإيصال معدات دفاعية تشمل أسلحة مضادة للدبابات وللطائرات وذخيرة للمقاتلين الأوكرانيين، وسنستمر بتصعيد العقوبات ضد بيلاروسيا إذا واصلت مساعدتها لروسيا في الحرب على أوكرانيا.

وقال إن "حرب أوكرانيا وحّدت أوروبا وزعماء العالم وسنوفر الأسلحة لتمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مساء اليوم الأربعاء، حيث أكد أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد إجماع المجتمع الدولي على رفض الحرب في أوكرانيا.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة (141 من أصل 193 عضوا) لصالح قرار يندد "بأشد العبارات" بالهجوم الروسي ضد أوكرانيا وطالبت روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا دون شروط.