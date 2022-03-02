سقوط خيرسون أول مدينة أوكرانية كبرى بيد القوات الروسية

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت صباح الأربعاء أن "قواتها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

تم الإعلان ليلة الأربعاء عن سقوط أول مدينة أوكرانية كبرى بيد القوات الروسية التي اجتاحت أوكرانيا منذ سبعة أيام. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت صباح الأربعاء أن "قواتها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وذلك في إطار العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس".

وأضافت الوزارة، أن البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية ووسائل النقل تعمل بشكل روتيني ولا تعاني المدينة من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية، حسب موقع RT بالعربي.

ومع احتدام المعارك في أوكرانيا، تتواصل المساعي لاحتواء الأزمة بطرق دبلوماسية ووقف الحرب. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الاربعاء أن الولايات المتحدة مستعدة "لدعم الجهود الدبلوماسية" لأوكرانيا لضمان وقف لأطلاق النار مع روسيا، في وقت تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين البلدين الخميس.