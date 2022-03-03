الحرب الأوكرانية الروسية: مليون لاجئ أوكراني،والجنائية تفتح تحقيقا بشأن "ارتكاب جرائم حرب"
مسؤولون أوكرانيون يعلنون سقوط خيرسون أول كبرى بيد روسيا وارتفاع عدد اللاجئين إلى مليون
مع اشتداد حدة المعارك والقصف الروسي لمدن أوكرانية، ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين وعدد اللاجئين الفارين من المعارك الذين بلغ عددهم المليون، بحسب حصيلة جديدة للأمم المتحدة أعلن عنها صباح اليوم الخميس، في المقابل أعلن المدعى العام للجنائية الدولية عن فتح تحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا للتحقق مما اذا ارتكبت "جرائم حرب"، جاء ذلك بعد حصوله على دعم 39 دولة من الأطراف في المحكمة.
هذا أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الخميس أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ بدأت القوات الروسية غزوه قبل أسبوع.وقال غراندي في تغريدة على تويتر إنّه "في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها".
وعلى صعيد ميداني، سقطت خيرسون، أول كبرى المدن الأوكرانية بيد روسيا، وذلك بحسب ما أكده مسؤولون أوكرانيون ليل الأربعاء-الخميس، حيث أعلنوا أنّ الجيش الروسي سيطر على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد والتي كانت موسكو أعلنت منذ صباح أمس سقوطها في قبضة قواتها في أعقاب معارك ضارية.
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03 مارس 2022
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