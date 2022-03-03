بينيت:"يجب على قادة العالم العمل بسرعة لإنهاء الحرب في أوكرانيا"

رئيس الحكومة الاسرائيلية يقول إن "من السهل البدء بالحرب لكن من الصعب إنهائها"

طالب رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم الخميس قادة العالم العمل بسرعة لإنهاء الحرب في أوكرانيا ، وقال في كلمه له والتي لم يذكر فيها بشكل صريح اسم روسيا :"من السهل بدء الحرب ومن الصعب إنهائها". وحذر بينيت"تبدو الأمور على أرض الواقع سيئة في أوكرانيا، لكن إن لم يعمل قادة العالم بسرعة من الممكن أن يتحول الوضع إلى أسوأ".

وأضاف :"توجد حرب فظيعة حاليا أوكرانيا، الحرب هي أمر فظيع. شاركت في خمس حروبات أو ستة مواجهات مختلفة-كجندي، قائد ولاحقا عضو في المجلس الامني المصغر، هذا أمر فظيع، لقد شهدنا في إسرائيل عددا لا بأس به من الحروب، ويمكنني أن أشارككم رؤيتنا المركزية: الحرب من السهل بدئها ومن الصعب إنهائها".

وحول الغزو الروسي لأوكرانيا قال :"انا أتحدث عن خسائر بشرية كثيرة، دمار تام لأوكرانيا وملايين اللاجئين" وطالب" لكن لم يفت الأوان، يتعين على اللاعبين المركزيين في العالم نقل الأطراف من ساحة القتال إلى طاولة المفاوضات".

وتأتي تصريحات بينيت بعد يوم من إجراءه مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وتحدث بينيت وبوتين تقريبا بنفس الوقت الذي جرى فيه التصويت في الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة على إدانة "الغزو الروسي"، وذكر البيان الصادر عن الكرملين أن المكالمة كانت بمبادرة إسرائيل، وإن بوتين قال لبينيت إن مفتاح إنهاء الأزمة هو حماية المصالح الأمنية لروسيا.

وأجريت المحادثة مع زيلنسكي بوقت سابق، وبعدها كتب الرئيس الأوكراني تغريدة في تويتر :"تحدثت حول العدوان الروسي"، بعد ذكر بينيت في بيان أن المكالمة جاءت استمرارا للمكالمة السابقة وإنهما اتفقا على مواصلة العلاقة بينهما.