وزير الخارجية الروسية يهاجم الدول الغربية ويتهمها بالتفكير في "حرب نووية"

وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن:"حصيلة ضحايا الحرب الاوكرانية مروعة وستواصل الارتفاع "

هاجم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قادة الدول الغربية، قائلا إن" القادة الغربيين يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا"

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس"، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط ل"حرب فعلية" ضد موسكو.

وأشار لافروف إلى التصريحات الأخيرة لنظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبريطانية وليز تراس اللذين أشارا إلى قوة الردع النووية وخطر اندلاع حرب مع روسيا.وقال "إذا كان البعض يضعون خطة حرب فعلية ضدنا، وأعتقد أنهم كذلك، عليهم التفكير مليا"، مؤكدا "لن نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، عن وضع قوة الردع النووية التابعة للجيش الروسي في حال تأهب، في قرار تسبب في صدمة في أنحاء العالم، مع احتجاج العديد من العواصم على هذا التصعيد الجديد في الصراع .

وعلى صعيد متصل مع "الحرب الأوكرانية الروسية" ، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء من أن الحصيلة "المروعة" للضحايا المدنيين الذين سقطوا في الحرب ستواصل الارتفاع.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي إنّ "التكلفة البشرية للحرب غير المبرّرة والمجّانية التي يشنّها الكرملين مروّعة. هناك مئات إن لم يكن آلاف المدنيين قتلوا وجرحوا".

وأضاف أنّ "عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية لن تنفكّ تزداد سوءاً في الأيام المقبلة".وشدّد بلينكن على أنّ البنى التحتية التي دمّرتها الضربات الروسية "ليست أهدافاً عسكرية. إنّها أماكن يعمل فيها مدنيون وتعيش فيها أسر".لكنّ الوزير الأميركي امتنع عن اتّهام موسكو باستهداف المدنيين عمداً، مكتفياً بالقول إنّ واشنطن تدرس الوضع من كثب.