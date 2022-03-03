الجزائر تمتنع والمغرب يغيب عن التصويت في جلسة استثنائية للجمعية العامة انتهت بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

المغرب يتشبث بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع مبادرات التسوية السلمية "

امتنعت الجزائر وغاب المغرب عن التصويت في الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انتهت بالموافقة على قرار يدين الحرب الروسية على أوكرانيا بالأغلبية ( 141 صوتا مقابل معارضة 5 دول وامتناع 34 عن التصويت).

و قال مندوب الجزائر في الأأمم المتحدة إن بلاده "تجدد تمسكها الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي يتعين أن تبقى أساس القانون الدولي وحجر الزاوية في العلاقات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة باحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، طبقا للشرعية الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.

ومن جهته أعلن المغرب موقفه من الصراع الروسي الأوكراني يوم 26 فبراير/شباط المنصرم عبر بيان لوزارة الخارجية والذي قال إن المغرب "تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تؤكد أنها تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن الرباط تذكر بـ"تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات".

وكان المغرب من بين 12 دولة فقط غابت عن التصويت، أبرزها فنزويلا التي تعد حليفا لموسكو، إلى جانب أذربيجان وأوزباكستان وتركمنستان ودول إفريقية من بينها إثيوبيا وغينيا الكاميرون، في حين صوت بالمعارضة 5 دول هي روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا، أما لائحة الممتنعين عن التصويت فكان من المفاجئ أنها ضمت أصدقاء تقليديين للروس على غرار الصين وإيران وكوبا، وأيضا الجزائر، التي كانت إلى جانب العراق والسودان الدول العربية الوحيدة التي اختارت الامتناع.

ويدين القرار بشكل مباشر الحرب الروسية على أوكرانيا ودعاها إلى سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية فورا ودون شروط نحو الحدود المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى التراجع عن قرارها الاعتراف بـ"استقلال" منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، مشددة على ضرورة توفير معابر آمنة للنازحين وإفساح المجال المساعدات الإنسانية.