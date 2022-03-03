وزيرة الداخلية الإسرائيلية: نجري استعداداتنا لاستقبال آلاف المهاجرين من أوكرانيا

نحتاج إلى بناء المزيد، في عملية جريئة وسريعة، إلى جانب العمل على زيادة السكان في البلدات المحلية الموجودة

دعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الخميس، رؤساء المجالس الإقليمية إلى "الاستعداد لاستيعاب المهاجرين الجدد" في مناطق نفوذ هذه المجالس، وأضافت أنه "من المتوقع اتخاذ قرار حكومي في وقت لاحق من هذا الشهر، سيتم بموجبه إنشاء من سبعة إلى 12 بلدة جديدة في النقب".

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت الوزيرة "نعتقد أن عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من المهاجرين سيأتون إلينا من روسيا وأوكرانيا والدول المجاورة لها،وتستطيع المجالس الإقليمية المساعدة في الاستيعاب." وأضافت شاكيد: "العديد أعلنوا معارضتهم لهذه الخطة وأقف في مجابهتهم، لاعتقادي أنه أمر مهم وضروري لتعزيز مكانة النقب، وأشارت إلى "أننا نواجه في الوقت الراهن نقصًا في المساكن العامة. ماذا سيحدث عندما يأتي إلينا مهاجرون جدد من أوكرانيا وروسيا. ما دام هذا هو الحال فيما نحن نبني بأسرع ما يمكن، فذلك يعني أننا نحتاج إلى بناء المزيد، في عملية جريئة وسريعة، إلى جانب العمل على زيادة السكان في البلدات المحلية الموجودة."

وصرح مسؤولون حكوميون السبت لصحيفة جيروزاليم بوست أن حكومة إسرائيل تتوقع وصول نحو 10000 مهاجرًا أوكرانيًا إلى البلاد في الأسابيع المقبلة. وأفادت وزارة الإستيعاب والهجرة في إسرائيل إنه "في ضوء الزيادة الكبيرة في طلبات الهجرة من أوكرانيا وبالنظر إلى الوضع الأمني في المنطقة اتفق كل من وزيرة الاستيعاب ووزير المالية أفيغدور ليبرمان على تقديم ميزانيات إضافية لتأمين عملية الهجرة الطارئة من أوكرانيا.