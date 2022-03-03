الرئيس الأوكراني: "بالرغم من أن العلاقات مع إسرائيل جيدة إلا أني توقعت دعمًا أكبر"

"إن سقطت أوكرانيا فإن الخطر سيطرق أبواب لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ومولدوفا ولن يتوقف الروس إلا عند جدار برلين"

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استيائه من "موقف إسرائيل تجاه بلاده فيما يتعلق بالحرب مع روسيا"، مشيرًا إلى أنه توقع دعمًا أكبر من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وتحدث زيلنسكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الخميس في مخبأ محاطًا بمسلحين خوفًا من أن يقوم الروس باغتياله.

وقال زلنسكي: "رأيت صورة جميلة اليوم". "رأيت اليهود ملتفين بالأعلام الأوكرانية بالقرب من الحائط الغربي في القدس. لقد صلوا لأجلنا وأشكرهم على ذلك. لقد تحدثت إلى القيادة الإسرائيلية، وعلاقتنا جيدة - لكن الأمور تظهر حقيقتها ساعة الامتحان. وأنا لم أشعر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي قد التف بعلمنا".

وتوجه الرئيس الأوكراني في البداية بالشكر للصحافيين بقوله "شكرا لقدومكم أيها الشجعان". ثم قال "الجيش الروسي يتفوق عددًا على جيشنا بعشرة أضعاف، وهم لا يعدون رجالهم". وتابع قائلاً "الروس أحضروا معهم محارق جثث متنقلة حتى لا يبلغوا عن حجم الخسائر البشرية في صفوفهم".

ثم وجه زلينكسي حديثه للرئيس الروسي "أتريد السلام؟ اجلس وتحدث معي. ولكن ليس من مسافة 30 مترا كما هو الحال مع ماكرون، فأنا جارك، أنا رجل عادي". وأضاف أنه مستعد لمناقشة أي قضايا ملحة بما في ذلك عن لغة ومكانة منطقة دونباس.

كما صرح زلنسكي أنه لو لم يكن رئيساً لكان قد انخرط في الميليشيات المقاتلة. "إذا طُلب مني إلقاء سلاحي والانتقال إلى الجانب الآخر - فلن أوافق. حياتي رائعة. أعتقد أنني بمكان يحتاجونني فيه، وهذا شعور جيد. تواصل حكومتنا العمل دون منشقين، ونحن ندافع عن وطننا."

وحذر زلنسكي من أن الجيش الروسي لن يتوقف عند احتلال أوكرانيا بل إنها تنوي الاستمرار نحو البلدان المجاورة أيضا. وصور ذلك بقوله "إن سقطت أوكرانيا، فإن الخطر سيصل إلى أبواب لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ومولدوفا". وتابع "لن يتوقف الروس قبل أن يصلوا جدار برلين".

واختتم الرئيس الأوكراني حديثه بالتوجه مرة أخرى إلى الأمهات الروسيات اللواتي أرسلن أبناءهن للقتال في بلاده، وقال: "الجنود الذين أتوا إلى هنا يمكن أن يكونوا أطفالي. لا أريد أن يحرقوا في محارق الجثث وأطلب من الأمهات الروسيات القدوم لاصطحاب أبنائهم إلى المنزل ".