لأول مرة في إسرائيل سيتم منح المهاجرين اليهود القادمين من أوكرانيا مكانة لاجئ حرب

من المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات من مولدوفا ووارسو وبودابست في إسرائيل، في إطار عملية "الضمان الإسرائيلي"

من المترقب وصول ثلاث رحلات جوية الأحد القادم تحمل على متنها 300 لاجئ يهودي فروا من أوكرانيا، ويتوقع أن تتلقى العائلات مساعدة كبيرة تصل إلى آلاف الشواقل لكل أسرة، على ما كشف موقع "ندلان هيوم".

وقال مصدر في وزارة حكومية مطلعة على تفاصيل الخطة، إنه من المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات من مولدوفا ووارسو وبودابست في إسرائيل، في إطار عملية "الضمان الإسرائيلي" لإنقاذ يهود أوكرانيا. ومن بين المهاجرين هناك رحلة مثيرة بشكل خاص تضم حوالي 100 يتيم برعاية جمعية حاباد، والتي ستغادر من ياش في رومانيا.

يشار إلى أن هذه العملية تمت بالتنسيق بين وزارة الهجرة والاستيعاب والوكالة اليهودية ومؤسسة الصداقة بمساعدة تبرعات من الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية وكيرين هايسود. ستستقبل وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تيمانو شتيه، ورئيس الوكالة اليهودية بالإنابة يعقوب حاجوئيل ورئيسة مؤسسة الصداقة ياعيل إيكشتاين، المهاجرين في مطار بن غوريون.

ولأول مرة في إسرائيل سيحظى المهاجرون اليهود من أوروبا بمكانة "لاجئي حرب" والتي تؤهلهم للحصول على إعانات تساعدهم على التكيف مع الحياة الجديدة. وسيحصل الفرد منهم على 6000 شيكل ، فيما يحصل الزوجان على 11000 شيكل، أما الأسرة فتحصل على 15000 شيكل. سيتم تقديم هذه المنحة لمرة واحدة لكل لاجئ يتم تعريفه على أنه "مهاجر جديد". كما سيتم تأمين خدمة المكالمات الشخصية على خط دولي للتحدث مع العائلات التي تركوها وراءهم.

هذا ومن المقرر أن تتوجه مساء الخميس عشرات العائلات الإسرائيلية إلى مطار بن غوريون لاستقبال 160 لاجئ من أوكرانيا.