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مقابلة خاصة لـ i24NEWS مع عمدة العاصمة كييف فيتالي كليتشكو

i24NEWS

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عمدة العاصمة كييف فيتالي كليتشكو
i24NEWSعمدة العاصمة كييف فيتالي كليتشكو

أكد عمدة العاصمة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، في مقابلة خاصة لـ i24NEWS أنه

أكد عمدة العاصمة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، في مقابلة خاصة لـ i24NEWS أنه يشعر "بشعور سيئ للغاية، وأعتقد أن كل أوكراني يشعر هكذا في الآونة الأخيرة، أنهع محطم تماما، جراء العدوان الكبير على بلادنا من طرف روسيا" وأشار إلى أن "قلوبنا تنفطر من مجرد مشاهدة الفيديوهات من خركييف، كل العالم يتساءل ماذا يريد بوتين من هذه الخرب"وأضاف " لطالما كانت أوكرانيا بلدا مسالما".

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