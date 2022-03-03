الرئيس الروسي: قواتنا اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة و"الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية"

"الجنود الروس يتصرفون بشجاعة الأبطال الحقيقييين، وأنا فخور بأن أكون جزءا من شعب روسيا المتعدد القوميات"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، أن "العمليات العسكرية في أوكرانيا تجري وفق الجدول الزمني المخطط لها"واشاد بنجاح قواته في "اختراق دفاعات أوكرانيا المحصنة"مشيرا إلى أن "الجنود الروس يتصرفون بشجاعة الأبطال الحقيقييين، وأنا فخور بأن أكون جزءا من شعب روسيا المتعدد القوميات".

وأكد بوتين بأنه جيشه يحارب "النازيين الجدد في أوكرانيا" وأضاف بأن"جنودنا يوفرون ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من مناطق القتال في أوكرانيا" و اتهم من وصفهم بـ"المتطرفين في أوكرانيا" بـ"أخذ مدنيين رهائن بينهم طلبة أجانب"وحذر من أن "الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية"

وتعهد الرئيس الروسي بتخصيص مبالغ مالية لجميع أسر العسكريين الروس الذين سقطوا في المعارك داخل أوكرانيا.

وبحسب ما أكده مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، باتت القوات الروسية على بعد 25 كيلومترا من وسط العاصمة الأوكرانية كييف