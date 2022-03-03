البيت الأبيض: لايمكن العودة للدبلوماسية طالما تواصل روسيا غزو أوكرانيا ولا نتوقع إقصاء روسيا من مجلس الأمن

البيت الأبيض: "لا يوجد أي تواصل مباشر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مساء اليوم الخميس، إن "هدف الولايات المتحدة هو تشديد العقوبات على موسكو" مشيرة إلى أنها "نستبعد إقصاء روسيا من مجلس الأمن الدولي" وأضاف: "الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في خفض إمدادات الطاقة العالمية".

وأكدت ساكي أن "قرار انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي يبقى بيد الحلف"وتابعت: "نركز الآن على عزل روسيا دبلوماسيًا ومحاسبتها على هجومها على أوكرانيا".ولفتت إلى أنه "لا يوجد أي تواصل مباشر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين"