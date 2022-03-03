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إسرائيل عملت على إقناع الإمارات بالتصويت لصالح إدانة روسيا بطلب من الولايات المتحدة

i24news

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يصوت المندوبون في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالولايات المتحدة ، في 2 مارس 2022 ، بعد تمرير قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.
Timothy A. Clary/AFPيصوت المندوبون في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالولايات المتحدة ، في 2 مارس 2022 ، بعد تمرير قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

تقاعس الإمارت عن التصويت إلى جانب الولايات المتحدة جاء تعبيرًا عن الإحباط وخيبة الأمل التي شعرت بها أبو ظبي

 تدخلت إسرائيل لإقناع الإمارات العربية المتحدة بالتصويت لصالح قرار إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلبية لطلب الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار لموقع واللا اليوم الخميس.

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وكانت الإمارات قد امتنعت عن التصويت الجمعة الماضي لصالح قرار مجلس الأمن الدولي ضد روسيا، مخالفة بذلك موقف الولايات المتحدة ونخبة كبيرة من الدول الأوروبية التي استاءت من قرار الإمارات عدم دعمه وامتنعت عن التصويت. 

ويرى محللون مطلعون أن خطوة الإمارات غير المتفقة مع قرار الولايات المتحدة بشأن الغزو الروسي جاءت تعبيرًا عن الإحباط وخيبة الأمل التي شعرت بها أبو ظبي فيما خص الرد الأمريكي على الهجمات الصاروخية الحوثية.

يذكر أن الولايات المتحدة أدانت الحوثيين بشدة، بل وأرسلت إلى الإمارات طائرة مقاتلة ومدمرة متطورة للمساعدة في الدفاع ضد المزيد من الهجمات. لكن بحسب بعض المقربين من ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد فإن ولي العهد اعتبر أن الرد الأمريكي لا يرتقي إلى مستوى التوقعات. 