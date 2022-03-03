جثة الإسرائيلي الذي قتل في أوكرانيا تعاد غدا الجمعة إلى إسرائيل في رحلة خاصة

قتل برودسكي بإطلاق نار بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كان ضمن قافلة سيارات في طريقها الى حدود مولدوفا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن جثة المواطن الإسرائيلي (رومان برودسكي) الذي قتل في أوكرانيا سيتم نقلها جوًا إلى إسرائيل غدًا الجمعة وسيتم نقل التابوت على متن رحلة خاصة من مدينة ياشي، إلى مطار بن غوريون.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه سيتم نقل الجثة، مساء اليوم من أوكرانيا إلى مولدوفا، ومن هناك إلى رومانيا. وسيتم نقل التابوت على متن رحلة خاصة صباح الغد من مدينة ياشي، إلى مطار بن غوريون، ومن المتوقع أن يهبط ظهرا.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في 28 من الشهر المنصرم، أن مواطنا إسرائيليا قتل بإطلاق نار بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كان ضمن قافلة سيارات في طريقها الى الحدود مع مولدوفا، وأفيد أنه تم اطلاق النار على المركبة خلال سيرها بدون سبب معروف، وقتل الاسرائيلي خلال ذلك. وأعلنت الخارجية أن مديرة قسم الاسرائيليين خارج البلاد تحدثت مع زوجته والتي تتواجد حاليا مع أطفاله في أوكرانيا. كما تم إبلاغ والديه اللذين يعيشان في إسرائيل، بظروف إطلاق النار غير واضحة حتى الآن. "